- Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, face un apel la statele membre in Uniunea Europeana sa acceseze programul de credite avantajoase pentru tinerii fermieri. Un miliard de euro este alocat pentru acest program, iar suma poate fi dublata. La final de mandat, Hogan a transmis un mesaj puternic…

- Viitoarea componența a Parlamentului European, bazata pe rezultatele oficiale finale și provizorii din 21 de țari, și a estimarilor din 7 state membre, confirma regresul principalelor doua grupuri politice de centru-stanga si centru-dreapta si progresele realizate de liberali si de Verzi. Primele rezultate…

- Cu vântul la pupa si cu sprijinul victoriei sale electorale, Pedro Sánchez dorește sa profite de moment pentru a obtine o mai mare pondere a Spaniei în Uniunea Europeana. Circumstanțele sunt favorabile. Odata cu plecarea uneia dintre cele mai mari tari, Marea Britanie, și a altor…

- Un Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019 a fost semnat de 21 de sefi de stat din UE. Cu ocazia Zilei Europei, 21 de sefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. Redam textul Apelului,…

- In primul trimestru din 2019, in randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Slovenia (18,2%), Letonia (13,7%), Slovenia (11,8%) si Cehia (9,9%), singurul declin fiind in Italia (minus 0,6%). Comparativ cu trimestrul trei din 2018,…

- Un raport realizat de Comisia Europeana a constatat ca Romania are cele mai periculoase drumuri din cele 28 de state membre ale UE. Țara noastra a avut cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de persoane, cu o rata a deceselor de 96. Bulgaria și Letonia au fost urmatoarele regiuni unde e cel…

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.