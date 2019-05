Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a dat duminica asigurari Israelului in legatura cu sprjinul total al Statelor Unite dupa ce statul evreu a efectuat raiduri in Fasia Gaza ca represalii la tiruri palestiniene de rachete in teritoriul israelian, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Inca o data,…

- Peste 250 de rachete au fost lansate de catre militanții din Fașia Gaza spre Israel, in cursul zilei de sambata, la care armata israeliana a raspuns prin bombardarea a peste 100 de poziții Hamas din Fașia Gaza, transmite Mediafax. Conflictul ...

- Zeci de protestatari palestinieni au fost raniti, unii fiind în stare grava, în cursul confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Times of Israel conform Mediafax.Peste 10.000 de palestinieni au…

- In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene…

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Tel Aviv in seara zile de joi, incidente survenite intr-o perioada cu

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Tel Aviv in seara zile de joi, incidente survenite intr-o perioada cu riscuri ridicate, potrivit…

- Doua rachete din Fașia Gaza au fost lansate, joi seara, spre Tel Aviv, cel mai mare oraș din Israel, a raportat armata israeliana, noteaza The New York Times. Una dintre rachete a aterizat intr-o zona deschisa, iar cea de-a doua a fost interceptat de sistemul de aparare antiracheta al Israelului, a…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…