- Coreea de Nord s-a retras vineri din Biroul de legatura intercorean instalat in orasul nord-coreean Kaesong, ceea ce reprezinta un pas inapoi in eforturile in vederea unei apropieri de Phenian intreprinse de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Reuters.

- Aceasta hotarare a fost anuntata vineri dimineata, in cursul unei reuniuni saptamanale intre reprezentanti nord si sud coreeni, iar decizia a fost luata in urma unor ”instructiuni de la nivel inalt”, a declarat intr-o conferinta de presa adjunctul ministrului sud-coreean al Unificarii Chun Hae-sung.Orasul…

- Un publicist francez a prezentat marti un rar ghid turistic dedicat Coreei de Nord, in care prezinta istoria, cultura si peisajele naturale ale acestei tari pe care o descrie drept "un stat comunist totalitar", dar i-a avertizat pe turisti sa nu ia cu ei aceasta publicatie in cazul unei eventuale…

- Una dintre cele mai vizibile parti ale programului nuclear al Coreei de Nord, complexul nuclear Yongbyon, este un punct central de disputa pentru diplomati, care incearca sa resusciteze un acord, dupa ce summitul dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a incheiat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua o vizita oficiala in Vietnam "in zilele urmatoare", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul de Externe de la Hanoi, care se pregateste pentru summitul pe care liderul de la Phenian il va avea cu presedintele american Donald Trump saptamana viitoare,…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a cerut Coreei de Nord o lista completa a pașilor pe care ii va face pentru denuclearizare, o acțiune care va nemulțumi Administrația de la Phenian, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Cererea emisarului american, comunicata…

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. Sanders anuntase, cu putin timp inainte, ca a doua intalnire intre presedintele american…