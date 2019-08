Tensiuni în USR. Dan Barna vs Cosette Chichirău. Radu Herjeu, reacţie: Liderul USR, mai loial ideii de putere decât democraţiei "Pe cat de vocali erau sa-i injure și sa-i amenințe pe toți cei care indrazneau, uitandu-se la salvatoriști, sa spuna ca imparatul e cam gol pe sub ambalaj, pe atat de tacuți sunt acum talibanii cand chiar useriști de seama (ma rog, de seama in gașca lor) spun ca liderul USR e mai loial ideii de putere decat celei de democrație, e mai atașat de funcții decat de principii. Și ca partidului cortina ii cam lipsesc ”prospețimea democratica, respectul fața de principii și recunoașterea meritelor și a competenței.” Sigur, venite din partea circaresei care se filma in timp ce zbiera isteric… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

