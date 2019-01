Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, luni seara, decizia Uniunii Europene de a impune sanctiuni din cauza atacului chimic din Marea Britanie, avertizand ca ar putea adopta masuri de retorsiune din cauza acestei actiuni "neprietenesti", considerata o incercare de a distrage atentia de la Brexit,…

- Anul trecut, achizitiile de aur ale Rusiei au crescut semnificativ in urma reducerii detinerilor de obligatiuni americane, dupa ce Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva entitatilor rusesti, in aprilie.Banca Centrala a Rusiei a anuntat vineri ca a cumparat anul trecut 8,8 milioane…

- Venezuela a acuzat duminica Guyana ca i-a incalcat suveranitatea si a anuntat ca Marina militara venezueleana a interceptat si alungat doua nave de explorare seismica lucrand pentru compania petroliera si de gaze americana ExxonMobil cu acordul guvernul de la Georgetown, intr-o zona maritima disputata…

- Ministerul de Externe din Canada încearca sa intre în contact cu omul de afaceri canadian Michael Spavor, care este investigat si probabil retinut în China în urma suspiciunii ca a pus în pericol securitatea nationala

- Franta a impus sanctiuni impotriva a 18 cetateni sauditi suspectati de implicare in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pe 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a declarat joi Ministerul de Externe francez, relateaza AFP si Reuters. "Aceste masuri, decise de Ministerul…

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- Franta este "pregatita" sa o primeasca pe pakistaneza Asia Bibi achitata de Curtea Suprema din tara sa dupa o condamnare la moarte pentru blasfemie, daca aceasta este dorinta sa, a afirmat joi Ministerul de Externe de la Paris, citat de AFP, scrie Agepres .

- Doua treimi dintre cetatenii celor mai mari cinci state ale Uniunii Europene privesc trecutul cu sentimente mai pozitive decat prezentul si sunt sceptici in privinta imigratiei si a apartenentei la UE, releva un sondaj realizat de Fundatia Bertelsmann, dat publicitatii luni si preluat de dpa. …