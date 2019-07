Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, dubla castigatoare la Wimbledon, a fost eliminata luni de britanica Johanna Konta, 4-6, 6-2, 6-4, in optimile de finala ale acestui turneu de Mare Slem. Kvitova, numarul 6 mondial si favorita numarul 6, s-a calificat ultima oara in optimi la All…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, locul 19 in ierarhia WTA si cap de serie nr. 14, a fost eliminata in turul al treilea la turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a cedat in doua seturi, cu 6-4, 6-2, in fata chinezoaicei Shuai Zhang (50 WTA). Zhang, care s-a…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-2, 6-4, pe slovena Kaja Juvan, intr-o partida disputata joi la All England Club. Wiliams (37 ani), care lupta pentru castigarea…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 6 WTA si cap de serie nr. 6, s-a calificat joi in saisprezecimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o in doua seturi, 7-5, 6-2, pe frantuzoaica Kristina Mladenovic (48 WTA). Kvitova,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 8 in ierarhia internationala si cap de serie nr. 8, s-a calificat miercuri in saisprezecimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce adversara sa, rusoaica Margarita Gasparian (62 WTA), a abandonat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti efectuate vineri. Mihaela Buzarnescu va juca in primul tur cu americanca…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, locul 1 in ierarhia WTA, s-a calificat joi in turul 3 la Roland Garros dupa de a trecut greu de un fost lider mondial, belarusa Victoria Azarenka, 4-6, 7-5, 6-3. Osaka a avut nevoie de doua ore si 50 de minute ca s-o invinga pe Azarenka, aflata acum pe pozitia…