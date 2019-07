Telus se extinde in AFI Park si ajunge la 10.000 mp de spatii de birouri in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

- Pe data de 30 august 2019, Iulius și Atterbury Europe vor inaugura prima etapa a proiectului Iulius Town Timișoara, acesta fiind cel mai important proiect de real estate care va fi inaugurat in Romania anul acesta. Iulius Town Timișoara va reprezenta cea mai mare zona de retail din afara Bucureștiului,…

- Rețeaua de francize imobiliare RE/MAX Romania se extinde cu inca șapte birouri pe plan local. Cele șapte francize sunt achiziționate integral de un antreprenor roman, rezident in Portugalia, care s-a hotarat sa puna bazele unui business in țara natala, alegand sistemul RE/MAX fara a avea experiența…

- Element Industrial anunța dezvoltarea unui parc logistic de 60.000 mp la Craiova, o investiție totala de 35 de milioane euro. Compania va construi proiectul industrial pe un teren de 11 hectare, in apropiere de fabrica Ford și centura de sud a orașului, cu acces direct la E70. Intenția dezvoltatorului…

- Suprafata livrarilor de spatii de birouri anuntate pentru acest an in Capitala ar insuma peste 360.000 mp, mai mult decat dublu comparativ cu anul trecut. Per ansamblu, este un calendar destul de aglomerat, daca luam in considerare evolutia din piata...

- Stocul modern de spatii de birouri a atins, in primul trimestru din 2019, borna de 3 milioane metri patrati, dintre care 51% se afla in proiecte de clasa A, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara CBRE. In perioada mentionata, au fost...

- Regus, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata solutiilor de spatii de birouri flexibile si coworking, anunta deschiderea Primavera Regus Center, pe Calea Dorobantilor, cea de a zecea locatie Regus din Bucuresti. Tot in decursul lunii, Regus...

- Noul "basic" in piata de spatii de birouri inseamna cladiri de Clasa A, "verzi", construite cu grija pentru mediul inconjurator, design inovator, spatii de socializare si property technology, la care se adauga necesitatea...