Actorul Kit Harington va juca în filmul The Eternals

Actorul Kit Harington, interpretul personajului Jon Snow din "Game of Thrones", s-a alăturat distribuţiei filmului "The Eternals", în care va juca rolul lui Dane Whitman - cunoscut şi sub numele de Black Knight -, a anunţat Kevin Feige, preşedintele Marvel Studios, sâmbătă, la convenţia D23 organizată… [citeste mai departe]