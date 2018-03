Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- "Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva…

- Presedinte Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la scrisoarea trimisa de PNL conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca in cadrul sedintei Birourilor permanente reunite au fost discutii contradictorii,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca majorarea salariilor poate sa duca la un puseu inflationist, dar ca trebuie avuta in vedere cresterea salariilor. El a mai spus ca in privinta ratei inflatiei o responsabilitate revine BNR."Avand in vedere ca majorarile salariale…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca il sustine "fara ezitare" pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in demersul sau de solicitare a revocarii sefei DNA, afirmand ca raportul acestuia "nu poate fi combatut de cineva de buna credinta".

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- Liderul PSD da de inteles ca social-democratii vor face un comentariu pe subiectul propuneriifacute de ministrul Justitiei, vizeazand revocarea sefei DNA, abia dupa ce de la Cotroceni va fi comunicata hotararea presedintelui, cel despre care se stie ca are ultimul cuvant in aceasta privinta. “Dupa ce…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se va transa la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere dupa ce va fi publicat raportul ministrului Justiției, anunța Parchetul General, intr-un comunicat. „Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, asteapta publicarea raportului privind conducerea DNA, iar dupa o analiza a acestuia va prezenta un punct de vedere privind cererea ministrului Justitiei de revocarea a Laurei Codruta Kovesi.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției. Tudorel Toader a cerut, joi, revocarea lui Kovesi de la șefia DNA

- Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare și relații publice face urmatoarele…

- Liderul PNL Florin Roman a declarat, joi seara, referitor la propunerea de revocare a șefei DNA, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a executat politic un ordin al lui Liviu Dragnea și al lui Calin Popescu Tariceanu, compromițandu-se astfel total din punct de vedere profesional. ”Tudorel Toader…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Intrebat daca a discutat cu liderii PSD despre raportul pe care il va prezenta Tudorel Toader, Calin Popescu Tariceanu a precizat ca nu știe ce vrea sa transmita ministrul Justiției. Șeful Senatului a mai spus și ca raspunderea asupra unei decizii ii aparține ministrului avand in vedere ca Parlamentul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va fi chemat in coalitia de guvernare pentru a prezenta un punct de vedere privind DNA. Intrebat daca ministrul Justitiei va fi chemat in coalitia de guvernare sa prezinte o situatie privind…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Acoperirea de presa privind Comitetul executiv al PSD este focalizata pe cele doua tabele oficiale: Tudose-Badalau vs. Dragnea și aliații. Cei care privesc mai detașat comenteaza și poziționarea Gabrielei Firea care jocaca intr-o oarecare masura rolul unui jolly-joker pregatindu-și lent un sprint…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. ...

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul."Inca de saptamana…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…