- Deputatul Aida-Cristina Caruceru (Grupul parlamentar al PSD), secretar al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați și vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați: „Saptamana aceasta este una importanta pentru Romania, pentru ca bugetul de stat pentru 2019 intra…

- Reprezentantii asociatiilor care militeaza pentru construirea de autostrazi in Moldova au avut o intalnire oficiala cu prim-ministrul Viorica Dancila si cu consilierul personal al premierului, Darius Valcov. Cu aceasta ocazie, au aflat ce planuri are Guvernul Romaniei in legatura cu autostrazile.

- Comisia Europeana prognozeaza incetinirea economiei romanesti la 3,8% in 2019 si 3,6% in 2020. Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna,…

- Euro se vinde si cu peste 4,76 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6890 lei/euro, un nou nivel record. BNR a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6890 lei/euro, o crestere de 0,13% fata de pragul atins miercuri, aceasta…

- In materie de agricultura si industrie alimentara anul 2018 poate fi socotit unul al paradoxurilor: a fost un an al productiilor agricole record, dar si al importurilor de produse agroalimentare record, o situatie pe care autoritatile ar trebui sa o aiba in vedere si sa o rezolve.

- Vara anului 2018 a adus ploi torențiale in mai multe zone din Romania, insa anul viitor ar putea sa fie caracterizat de temperaturi extrem de ridicate, potrivit estimarilor facute de meteorologi.

- Cel mai mare sandwich din Romania, a fost realizat, vineri, 14 decembrie in municipiul Timisoara. Pentru realizarea sandwich-ului urias au fost folosite in jur de 180 de paini, 200 de tuburi de sosuri, salate si zeci de kilograme de mezeluri si branzeturi. Acesta a fost preparat chiar in Piata Unirii…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca in Romania n-o sa se construiasca niciun kilometru autostrada nici macar daca devine Sfantul Petru Ministrul Transporturilor. Declarația a fost comentata de Radu Banciu in emisiunea „Lumea lui Banciu”.„Asta apropo de iureșul de la Transporturi, unde…