- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor letale ale incalzirii globale.…

- Aproximativ 1.500 de persoane au participat, sambata, la Marsul pentru Viata organizat la Cluj-Napoca pentru sustinerea copiilor nenascuti. Participantii au purtat afise cu mesaje precum "Fiecare viata este un dar", "Alege viata", "Inima mea a inceput sa bata la 16 zile de la conceptie",…

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, informeaza agerpres.ro.

- O alunecare de teren provocata de un cutremur care a lovit duminica insula indoneziana Lombok s-a soldat cu moartea a cel putin 5 persoane si cu ranirea a peste 30, marea majoritate turisti straini si locali, in...

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP, potrivit Agerpres. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP. Guvernatorul Sao Paulo, citat de agentia…