Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din Zarnești a fost reținut dupa ce a fost prins pentru a șasea oara in trafic deși nu are permis de conducere. Acesta a fost depistat in trafic, de polițiștii rutieri, la data de 3 iunie, in jurul orei 18.30, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ciucașului din orașul Zarnești,…

- Polițiștii din Lugoj au reținut un tanar, in varsta de 26 de ani, care transporta cu un autoturism aproape 2.500 de pacete de țagari de contrabanda. Mașina condusa de tanar a fost oprita pentru control vineri, pe strada Cuza Voda, iar in portbagaj au fost gasite 49.780 de țigarete netimbrate.…

- O femeie din județul Argeș, care i-a cerut bani unei localnice din Motru, pentru a-i „prezice viitorul” a fost reținuta luni, de polițiștii din județul Gorj. Victima i-ar fi oferit toate bijuteriile din aur și bani. Cand și-a dat seama ca a fost pacalita, aceasta a cerut ajutorul…

- La data de 8 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 21 de ani, din comuna Baia de Fier, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza, in…

- Doi tineri au fost reținuți de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, acuzați fiind de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ambii suspecți locuiesc in municipiul Targu-Jiu. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu…

- Abia trecuți de varsta majoratului, doi tineri au furat o bicileta dintr-o incapere de la parterul unui bloc. Cei doi au amanetat bicicleta pentru suma de 300 de lei. Polițiștii i-au reținut pe suspecți pentru 24 de ore polițiști din cadrul Postului de Politie Matasari au reținut pentru 24 de ore și…

- Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au retinut duminica pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 59 de ani, din Targu Carbunesti, banuit de savarsirea infractiunii de ...