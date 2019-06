Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunile Culturale „Alexandriada”, aflate la editia a III-a, au continuat vineri, 7 iulie, la Biblioteca Universitatii „Vasile Alecsandri”, cu o conferinta intitulata „Vasile Alecsandri – polimorfismul vietii si operei”, moderata de conf.univ.dr. Ioan Danila. Au participat scriitori, membri ai Uniunii…

- Juniori MICII TRICOLORI… Ieri, stadionul “Municipal” din Vaslui a gazduit ultima etapa regionala a Turneului Sperantelor la fotbal, competitie adresata juniorilor nascuti in anul 2005 – Under 14. In urma meciului dintre selectionata judetelor Vaslui, Bacau, Neamt si selectionata judetelor Botosani,…

- UPDATE, ora 13:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 13,00, de 19,75%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- Anca Alexandrescu, consiliera premierului Viorica Dancila, a ramas, vineri, fara job-ul de la Guvern, la cateva ore dupa ce se intorsese din vizita oficiala a premierului in Polonia. Potrivit G4media, Dancila o suspecta pe Alexandrescu ca scurgea catre anumite publicații informații sensibile din guvern,…

- Un baiat de 19 ani, student la Iasi, s-a aruncat de la etajul al IV-lea al caminului din Tudor in care era cazat. Tanarul consumase marijuana. In urma cazaturii, el s-a ales cu o rana grava la cap, mai multe fracturi, contuziila fucat si la plamani. Studentul a fost dus la Spitalul "Sfantul Spiridon"…

- Intreruperile planificate in alimentarea cu energie electrica vor fi anuntate prin SMS • Informatiile sunt disponibile pentru clientii din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. • Date complete cu privire la intreruperile planificate in alimentarea cu energie se regasesc si pe portalul…

- Aderarea municipiului Suceava, impreuna cu alte doua municipii din Moldova - Iași și Botoșani, la rețeaua internaționala "Orașe inteligente, deschise și active", a avut loc marți, 26 martie, la Palatul Parlamentului, in Capitala.Documentele de aderare au fost semnate de catre primarul ...