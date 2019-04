Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe a anunțat ca au fost puse la vanzare și biletele la spectacolele pe care le va prezenta in luna mai. Conform programului anunțat de reprezentanții instituției, luna mai va fi deschisa de o noua premiera. Este vorba despre premiera spectacolului „Dragonul…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Franța, la Lyon, in turneu. Turneul va cuprinde trei reprezentanții ale „OMG”- „Organisme modificate genetic”, in regia Ioanei Paun, in zilele de 2, 3 și 4 aprilie, fiind cel de-al doilea turneu in Franța cu acest…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri lansarea proiectului cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune sociala”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul cuprinde, printre altele, un turneu cu spectacolul – documentar „Despre…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe a plecat, ieri, spre Franța, pentru a participa la un turneu in Franta cu spectacolul „OMG – Organisme modificate genetic”, in regia Ioanei Paun. Spectacolul va fi jucat in 1 și 2 martie (a.c.), in cadrul unui festival, din Valenciennes. Turneul…

- Pentru prima premiera a anului 2019, Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) Sfantu Gheorghe a adus la un loc o echipa internaționala de creatori, propunand publicului un spectacol mai puțin obișnuit, extrem de antrenant și provocator. Ineditul parcurs al regizorului Horia Suru – de la sportiv de performanța,…

- „Și liniștea are puls” va fi prima premiera a anului 2019, la Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe, aceasta putand fi urmarita in 6 martie, aducand laolalta o echipa internaționala de creatori. „Pentru prima premiera a anului 2019 Teatrul a adus la un loc o echipa internaționala de…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va efectua, in prima parte a acestui an, doua turnee in Franta, cu spectacolul „OMG-Organisme modificate genetic”, in regia Ioanei Paun, care va fi prezentat si in doua festivaluri. „Sunt doua turnee, ambele castigate prin sezonul Romania-Franta, realizate…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a prezentat, marti seara, de Ziua Culturii Maghiare, spectacolul „Despre oameni si cartofi”, in regia lui Radu Afrim, iar Cinematograful Arta din municipiu a proiectat mai multe filme, printre care si „Banditul Whisky”, ambele productii fiind inspirate din…