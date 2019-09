Talibanii au ridicat interdicția referitoare le operațiunile efectuate de Crucea Roșie, în Afganistan Crucea Roșie a reluat operațiunile în Afganistan, dupa ce talibanii au fost de acord cu "noile promisiuni legate de ajutorul umanitar". De asemenea, militanții au anunțat ca vor garanta siguranța voluntarilor, scrie DW.



Talibanii au revocat duminica o interdicție impusa în aprilie Comitetului Internațional al Crucii Roșii (ICRC), în Afganistan. Potrivit unei declarații a gruparii islamiste, ICRC a fost de acord sa urmeze "un acord mai vechi, pe lânga alte noi promisiuni referitoare la ajutorul umanitar", iar voluntarii au primit permisiunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

