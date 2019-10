Stiri pe aceeasi tema

- Sub amenintarea unor noi ploi, zeci de mii de salvatori din Japonia cautau inca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul Japoniei, lasand in urma sa cel putin 43 de morti, informeaza AFP potrivit Agerpres Hagibis a atins uscatul sambata seara venind…

- Zeci de mii de salvatori din Japonia cautau inca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul tarii, lasand in urma sa cel putin 35 de morti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Japonia, s-a soldat cu moartea a 11 persoane si disparitia altor 12, iar soldatii japonezi au fost mobilizati pentru a ajuta victimele inundatiilor, informeaza AFP, potrivit news.ro.Case distruse, alunecari de teren. furtuna…

- Cel putin 10 persoane au murit si alte peste 30 au fost ranite intr-un incendiu presupus a avea origine criminala care a izbucnit intr-un studio de animatie din Kyoto, vestul Japoniei, au anuntat joi pompierii ni...