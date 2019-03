Tabla magnetica alba sau tabla magnetica verde? Am inceput cu aceasta intrebare deoarece ne aducem aminte cu totii de tablele scoalare de culoare verde sau mi bine zi de tablele de scris cu creta. Mai tineti mine de cate ori am spalat buretele acela plin cu creta si apoi stergeam tabla verde? Dar in anul 2015 aproape toate scolile din Romania au inceput sa iti schimbe tabla verde din scoala cu o tabla magnetica. Unele fiind cumparate de parinti, altele fiind cumparate din fondurile scolilor dar cel mai important este ca acest lucru s-a intamplat si copiii nu mai erau nevoiti sa se chinuiasca cu tabla aceea invechita. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

