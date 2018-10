Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca toti proprietarii ai caror porci vor fi sacrificate vor fi despagubiti, indiferent daca animalele sunt sau nu crotaliate, autoritatile urmand sa aplice crotaliile de identificare inainte de asomare, pentru ca despagubirile sa poata fi alocate.

- Președintele Klau Iohannis solicita verificarea de catre instituțiile abilitate a modului in care autoritațile responsabile au pus in aplicare masurile de control și prevenție a raspandirii virusului pestei porcine africane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Klaus Iohannis, un…

- Sambata seara, Prefectura a transmis un comunicat de presa despre suspiciunile de pesta porcina africana aparute in zona Patarlagele-Panatau. „Ca urmare a apariției unor suspiciuni de infectare cu PPA a unor porci din 3 gospodarii situate in localitațile Lunca (com. Patarlagele) – 1 animal, respectiv…

- Autoritatea pentru Siguranța Alimentara din Bulgaria a luat masuri suplimentare de control la granița fiind interzisa introducerea in țara a produselor din carne de porc, cu scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul țarii a virusului pestei porcine africane, transmite MAE, intr-o

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anunțat miercuri ca virusul pestei porcine a fost confirmat in 156 de localitati din zece judete, unde s-au inregistrat 725 de focare. Aproape 120.000 de animale din gospodariile oamenilor si din opt ferme au fost sacrificate.…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Președinte Autoritații Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anunțat, ieri seara, ca se inregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana in toata țara, fiind omorați in total 49.816 porci, informeaza MEDIAFAX."Sunt inregistrate ...

- • In conditiile in care Buzaul este un judet aflat in vecinatatea unor focare de pesta porcina confirmate, autoritatile judetene au declansat o campanie de informare pentru prevenirea aparitiei si raspandirii virusului acestei boli. Institutia prefectului a transmis, pentru informarea buoienilor, intr-un…