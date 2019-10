Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de migranti au fost gasiti pe insulele grecesti din Marea Egee si in jurul lor, incepand de miercuri dimineata pana joi dupa-amiaza, au anuntat autoritatile elene, relateaza dpa. Ministerul Ordinii Publice si Protectiei Cetatenilor din Atena si garda de coasta din Pireu au anuntat…

- Ministerul Ordinii Publice si Protectiei Cetatenilor din Atena si garda de coasta din Pireu au anuntat ca au retinut 474 de migranti in acest interval de timp. Insulele grecesti din Marea Egee gazduiesc o importanta populatie de migranti si refugiati, in timp ce Republica Elena se confrunta…

- Autoritatile elene sunt in cautarea unei solutii pentru dezamorsarea tensiunilor in tabara de migranti Moria de pe Insula Lesbos dupa ce doua persoane au murit intr-un incendiu in aceasta tabara supraaglomerata, relateaza luni DPA."Mii de migranti trebuie transferati pe continent cat mai…

- Peste 26.000 de migranti se afla in insulele grecesti din Marea Egee, cel mai mare numar dupa acordul din 2016 UE-Turcia de reducere a fluxului de refugiati in Europa, a declarat marti Ministerul Apararii Civile din Atena, citat de DPA.

- Peste 26.000 de migranti se afla in insulele grecesti din Marea Egee, cel mai mare numar dupa acordul din 2016 UE-Turcia de reducere a fluxului de refugiati in Europa, a declarat marti Ministerul Apararii Civile din Atena, citat de DPA.

- Politia elena a anuntat ca a folosit miercuri gaze lacrimogene pentru a linisti un protest violent al migrantilor intr-o tabara supraaglomerata de pe insula Lesbos, relateaza dpa. In jur de 50 de tineri migranti au declansat protestul, cerand sa fie transferati din tabara de refugiati Moria in Grecia…

- Noul prim-ministru grec, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, aflat joi intr-o vizita la Paris, le-a adresat un apel investitorilor francezi sa "profite de oportunitatile" oferite de Grecia odata cu instalarea guvernului sau, relateaza AFP. "Lansez un apel catre companiile franceze sa participe…

- Pentru prima data din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee a depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, scrie Agerpres, citând dpa. În aprilie,…