Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele asociatiei „Daruieste viata”, care construieste Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, acuza Ministerul Finantelor de „atac in stil mafiot” impotriva ONG-urilor.Citește și: Sondaj CURS - PSD domina scena. PNL și ALDE…

- In campania electorala din 2016, Liviu Dragnea anunța ca in conformitate cu programul de guvernare, pana in 2020 vor fi construite opt spitale regionale. Intre timp, situația s-a complicat, iar ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca nu vom avea aceste spitale gata nici macar in 2024, iar…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, face un remember, de 1 Aprilie, cu promisiunile neonorate de PSD-ALDE. El susține ca in ultimii doi ani, Guvernul a pacalit romanii, iar promisiunile din programul de guvernare sunt o iluzie.Citește și: Sondaj CURS - PSD domina scena. PNL și ALDE se…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va iniția o noua consultare a Parlamentului pentru a largi temele de interes supuse referendumului. In replica, cei de la PSD arata ca discursul președintelui este o gluma de 1 Aprilie și ca intreg demersul este o tentativa de tergiversare.Citește și: Sondaj…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a acuzat pe președinte Klaus Iohannis ca a amenințat Executivul cand l-a avertizat sa nu adopte ordonanțe de urgența privind justiția pana la referendumul din 26 mai, afirmand ca ar trebui facuta o plangere penala pe numele șefului statului.Citește și: Sondaj…

- Primul parteneriat intre TAROM si Blue Air face referire la protectia pasagerilor in caz de intarziere a cursei. Pe rutele comune si in limita locurilor disponibile la bord, fiecare companie se angajeaza sa accepte biletele de calatorie ale pasagerilor partenerului si transportul acestora la destinatia…

- Rovana Plumb și Eugen Teodorovici s-au intalnit joi la sediul Ministerului Transporturilor, cu reprezentantii celor mai importante companii de constructii ce activeaza in domeniul infrastructurii rutiere. Ministrul interimar al Transporturilor a declarat, la dezbaterea proiectului de buget pentru 2019,…

- Guvernul este așteptat sa sesizeze, marți, Curtea Constituționala dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca ii refuza pentru a doua oara pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Draghici la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Anunțul a fost facut luni seara de catre Lia Olguța Vasilescu,…