- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres . “Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie…

- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Inflaţie galopantă nu va fi în România, pentru că suntem şi noi aici. Această…

- Preturile de consum au crescut cu 0,46% in mai 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 3,22% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 4,1%. Inflația a crescut pe fondul scumpirii alimentelor cu 5,24%, a mărfurilor nealimentare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Într-o conferinţă în care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei,…

- Rata anuala a inflatiei in Romania ar urma sa ajunga la 3,5% pana la sfarsitul acestui an si la 3,2% la finalul anului viitor, se arata intr-o analiza publicata vineri de OTP Bank Romania. "Cu toate acestea, evoluţia inflaţiei de bază, precum şi fundalul mai extins (presiunile salariale…