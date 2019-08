Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7305 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa luni. Francul elvetian a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. Luni, euro a crescut la 4.7284 lei. Cursul francului elveţian…

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), aceasta fiind o valoare record. Metalul preţios a mai trecut pragul de 202 de lei în data de 5 octombrie 2012, când a…

- Un articol din Bild mentioneaza un document intern al Ministerului de Finante de la Berlin in care se exprima ingrijorarea fata de moneda digitala anuntata de Facebook. Ministerul a refuzat sa comenteze informatia, insa surse guvernamentale au declarat ca criptomoneda constituie o provocare evidenta,…

- Aproape jumatate dintre masinile noi vandute in primul semestru din 2019 in Norvegia au fost vehicule pur electrice, un nou nivel record, in conditiile in care statul nordic se pregateste sa renunte pana in 2025 la vanzarea masinilor pe benzina si motorina.

- La șapte luni de cand au inceput sa se aplice noile norme impotriva geoblocarii nejustificate, peste jumatate dintre europeni cunosc normele care interzic restricțiile asupra cumparaturilor online și asupra vanzarilor transfrontaliere, comparativ cu 43% media din Romania. Rezultate despre Romania pe…

- Bancile centrale din intreaga lume vor sa reglementeze moneda virtuala Libra, prezentata recent de catre Facebook și prevazuta a intra in folosința din 2020, de teama ca nu cumva aceasta sa fie utilizata pentru spalare de bani și finanțarea terorismului, scrie Reuters. Ce este Libra Libra va avea o…

- Preturile petrolului au scazut joi cu aproape 4%, la cel mai scazut nivel din ultimele doua luni, din cauza declinului sub asteptari al stocurilor de titei din Statele Unite si a temerilor legate de o incetinire a cresterii economiei globalr din cauza razboiului comercial dintre SUA si China, transmite…

