- Boeing va plati compesanții totale de 50 de milioane de dolari catre familiile pasagerilor uciși in prabușirile aeronavelor 737 MAX, cu 50 de milioane mai puțin decat compania americana anunțase in luna iulie. Familiile fiecarui dintre cei 346 de pasageri care au murit in cursele Lion Air 610 și Ethiopian…

- Avocatii proprietarilor a 98.000 de vehicule Volkswagen (VW) din SUA pentru care grupul german a supraestimat eficienta consumului vor cere unui judecator american sa le aprobe comisioane si costuri in valoare de 26 de milioane de dolari, potrivit documentelor depuse in instanta, transmite Reuters,…

- Compania americana de transport Uber a raportat pierderi-record, de 5,2 miliarde de dolari, in cel de-al doilea trimestru, in vreme ce veniturile sale au fost sub așteptari, scrie Reuters. Acest lucru a dus la scaderea acțiunilor companiei cu 6%, conform sursei citate. Spre comparație, pierderea din…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, iar in urmatoarele saptamani vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a făcut declaraţia într-un material video intern adresat angajaţilor…

- Compania americana Microsoft a acceptat sa achite 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro) pentru solutionarea unui litigiu cu Administratia SUA privind incalcarea reglementarilor anticoruptie in vederea obtinerii unor contracte in Ungaria.Comisia SUA pentru Garantii si Tranzactii financiare…

- Boeing a pierdut o comanda de 6 milioane de dolari dupa cele doua tragedii aeriene care au dus la suspendarea zborurilor pentru avioanele de linie 737 Max. Compania care a renunțat la achiziții s-a orientat catre principalul concurent, Airbus. Constructorii Boeing lucreaza la remedierea unor defecțiuni…

- Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova sprijin aditional, in valoare de 29 de milioane de dolari, pentru continuarea proiectelor in domeniul bunei guvernari, pentru asigurarea transparentei procesului decizional si sustinerea presei independente.