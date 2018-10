Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dimineața, in comuna Buteni pentru a salva o pisica care a cazut in fantana. „Salvatorii sebișeni au reușit dupa aproximativ 40 de minute, cu ajutorul mijloacelor din dotarea autospecialei sa scoata pisica și sa o redea stapanei”, a declarat maior…

- Un barbat in varsta de 62 ani, din localitatea Bargauani, se afla internat in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt, dupa ce a fost atacat de doi caini din rasa Metis Amstaff. Purtatorul...

- Un barbat de 53 de ani, din comuna Sancraieni, judetul Harghita, este internat in stare grava in spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui, in timp ce se afla pe camp, la cosit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost gasit in viata la bordul feribotului scufundat in Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane, relateaza BBC News online.

- Un barbat de 36 de ani din județul Satu Mare a supravietuit miraculos dupa ce a fost lovit de trasnet in timpul unei furtuni. Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 21.30, pe un camp de la...

- Un barbat care a intrat, vineri, in mare, la Mangalia, sa salveze o femeie in pericol de inec, nu a reusit sa mai iasa la mal, iar operatiunea de cautare a lui a fost oprita de pompieri, din cauza valurilor mari si a curentilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La sapte ani de la accidentul nautic in care a pierit fulgerator George Naghi, fondatorul imperiului Aldis, unul dintre cei mai mari procesatori de carne din Romania continua sa functioneze. Familia si apropiatii inca deplang disparitia celui mai bogat om din Baragan si au organizat o pomenire in memoria…

- Sunt tot mai multi ursi in statiunea Baile Tusnad. Si tot mai periculosi. In aceasta dimineata, doi localnici au fost grav raniti, pe strada, de o ursoaica cu trei pui. Oamenii au fost dusi rapid la Spitalul de Urgenta din Miercurea Ciuc, unde au primit ingrijiri medicale.