- Al Shabab a dispus astazi, cu 3-1, in deplasare, de Al-Hazm, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a a primei divizii de fotbal din Arabia Saudita. Pentru formația pregatita de antrenorul roman Marius Ninel Șumudica a punctat, in minutul 22, cand a majorat scorul la 2-0, stoperul Valerica Gaman.…

- Constantin Budescu incepe sa-și revina la forma pe care a avut-o inainte de accidentarea suferita la inceputul lunii octombrie și care l-a ținut pe tușa o luna. Fotbalistul roman a reușit, vineri, o dubla pentru Al Shabab, in meciul cu Al Batin, scor 4-0, disputat pe teren propriu. Cel de-al doilea…

- Al Shabab, echipa antrenata de Marius Șumudica, a obținut o victorie dramatica in Arabia Saudita, 1-0 la Al Ahli, cu golul lui Arthur, in minutul 90+6. Șumi il introdusese pe brazilian in minutul 87. Constantin Budescu, intrat in partea secunda, a contribuit la gol cu o pasa ”deșteapta”. Valerica Gaman,…

- Echipa antrenata de Marius Sumudica, Al-Shabab, a castigat dramatic ultimul meci din cadrul primei ligi a Arabiei Saudite, scor 1-0 pe terenul celor de la Al-Ahli, intr-un meci in care Valerica Gaman a fost integralist iar Constantin Budescu a intrat pe parcursul reprizei secunde.

- Al Shabab a obinut un succes dramatic cu Al Ahli, grație unui gol marcat in minutul 90+6 de Arthur, fotbalist introdus pe teren de Marius Șumudica in minutul 87. Pentru echipa romanului au jucat atat Constantin Budescu, cat și Valerica Gaman, ambii integraliști. Dupa golul marcat de Arthur, Șumudica…

- Formația antrenata de Marius Șumudica, Al Shabab, a terminat la egalitate, 2-2, ultimul meci din campionatul Arabiei Saudite, acasa cu Al Ettifaq, partida in care Constantin Budescu a reușit un gol și o pasa decisiva. Tehnicianul roman a fost contestat de suporterii echipei sale, care i-au cerut demisia…

- Constantin Budescu a marcat și a pasat decisiv la 2-2 acasa cu Al Ittifaq. Echipa romanilor e pe locul 5, la cinci puncte de podium și la 11 de liderul Al Hilal. Antrenorii noștri pleaca unul dupa altul din Golful Persic. ...

- Ioan Niculae vrea sa recupereze suma de 1,4 milioane investita in Alibec. "Daca nu te vand la iarna, va trebui sa iti injumatatesc salariul", ar fi fost mesajul primit de Denis Alibec de la patronul celor de la Astra, anunța Fanatik. Denis Alibec, ATAC DEVASTATOR la adresa lui Gigi…