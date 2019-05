Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, alaturi de alte tari, depun eforturi pentru constituirea unui fond de sustinere in valoare de 10 miliarde de dolari, care sa fie pus la dispozitia viitoarelor autoritati venezuelene in vederea relansarii comertului, a declarat sambata, la Washington, secretarul american al Trezoreriei…

- Rockul rusesc și designul vestimentar britanic iși dau intalnire cu cinefilii aradeni, vineri și sambata, la Cinematograful Arta. „Leto” și „McQueen” sunt peliculele ce vor fi proiectate la final de saptamana pe ecranul salii mari a cinematografului de pe strada Vasile Alecsandri. „Leto” spune…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 25 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal, dat publicitatii miercuri, potrivit site-ului FIFA. Romania ocupa acelasi loc ca si in februarie, cand a fost publicata prima ierarhie a anului, dupa ce in martie a inregistrat o infrangere, 1-2 cu Suedia in…

- Materialul exclusivist a fost inițial distribuit participanților la ediția din 1995 a Saptamanii Modei din Paris. Acesta a fost reeditat de administratorii bunurilor regretatului muzician și de casele de discuri NPG Records și Sony Legacy Recordings, scrie mediafax.ro. Inregistrarea este acum…

- Profesia de medic este cea mai respectata in lume, reiese dintr-un sondaj recent realizat de Fundația Varkey, o organizație de caritate preocupata de imbunatațirea standardelor de educație ale copiilor. Cercetatorii au efectutat studiul pe un eșantion de peste 35.000 de persoane, provenite din 35 de…

- Alice Cooper va sustine, in perioada iulie - octombrie, un turneu in America de Nord si Europa impreuna cu trupele Halestorm si Motionless In White, informeaza News.ro.Citește și: OFICIAL S-a stabilit CAUZA MORȚII lui Keith Flint, solistul trupei The Prodigy Potrivit unui anunt facut…

- KMG International, in parteneriat cu Ambasada Republicii Kazahstan in Romania, aduce in atenția publicului iubitor de arta din București expoziția artistei kazahe Leyla Mahat HERE I AM, ce va avea loc la Galateca intre 11 martie și 4 aprilie. Intrarea la expoziție este gratuita. “Leyla Mahat este una…

- Nationala României a început anul pe locul 25, cu o pozitie mai jos fata de cum încheia 2018, în clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, informeaza Agerpres.Tricolorii se aflau pe 40 la începutul lui 2018, dar au urcat 4 locuri…