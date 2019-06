Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Vasile-Daniel Suciu, a declarat luni ca instituirea indemnizatiei pentru limita de varsta in cazul primarilor ar urma sa aiba un impact bugetar de 100 - 150 de milioane de lei. Viceprim-ministrul a prezentat, intr-o conferinta de presa, principalele prevederi ale proiectului Codului administrativ si a pledat pentru adoptarea acestuia prin ordonanta de urgenta, adaugand ca acesta este sustinut de catre primari de toate culorile politice. "In Codul administrativ exista in continuare acea indemnizatie la limita de varsta pentru alesii locali…