Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a promis joi un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste", relateaza AFP. "Planul nostru va transforma sistemul american de…

- Numarul americanilor care se pronunța în favoarea demiterii președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 5% fața de mijlocul lunii aprilie, ajungând la 45%, în timp ce 42% se opun unui astfel de scenariu, arata un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat joi, citat de Mediafax.Totodata,…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau brazilian Jair Bolsonaro au afisat marti viziunea comuna pe care o impartasesc despre politica conservatoare si populista, liderul de la Casa Alba anuntand ca va acorda mai mult sprijin ambitiilor globale ale Braziliei, informeaza agentiile de presa…

- Presedintele american Donald Trump il va nominaliza pe Christopher Landau, un avocat din Washington, pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Mexic, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia nu vede cu ochi buni o posibila…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei", dupa dezbateri aprinse provocate de propunerile unei deputate musulmane pe tema sprijinului Statelor Unite pentru Israel, scrie AFP preluata de news.ro.Camera Reprezentantilor, acum dominata de…

- Democratii vad in aceasta initiativa un abuz al puterilor prezidentiale si s-au declarat pregatiti sa o conteste in justitie. Alesi republicani si-au exprimat, la randul lor, nemultumirea. "Nicio criza nu justifica sa incalcam Constitutia", a scris pe Twitter Marco Rubio. Anuntul de vineri…