- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa vineri in oraselul Parkland, situat in statul Florida, pentru a vizita liceul in care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza site-ul publicatiei The Hill.

- Presedintele american Donald Trump a semnat un decret in ianuarie anulandu-l pe cel al predecesorului sau Barack Obama, care prevedea inchiderea acestui controversat centru de detentie al SUA, situat in Cuba. ''In prezent, avem 41 de detinuti acolo. Suntem pregatiti sa primim mai multi daca…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Un tanar orfan, in varsta de 19 ani, cu un trecut tuluburat si detinator al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi de 17 capete de omor premeditat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o sacoala americana…

- Presedintele american Donald Trump se va adresa tarii in cursul zilei de joi, dupa atacul armat in care 17 persoane au fost ucise, miercuri, la un liceu din Florida, unul dintre cele mai sangeroase atacuri armate comise in SUA in ultimul sfert de secol, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a pus atacul armat de joi de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui dezechilibrat si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP, preluat de AGERPRES.Atatea semne ca tragatorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Donald Trump, Melania și fiul lor in varsta de 11 ani, Barron, au aterizat, vineri seara, pe aeroportul internațional Palm Beach, Președintele SUA a fost primul care a coborat din avion, iar dupa ce a coborat scarile, s-a oprit sa o aștepte și pe Melania, pentru a merge impreuna la mașina…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat vineri publicarea unei controversate note, care ar oferi detalii despre o partinire din partea FBI, relateaza BBC News.Citește și: Laura Codruța Kovesi se apara, in Dosarul Microsoft: atac EXPLOZIV la procurorul Iorga Moraru Aceasta nota…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel sambata la o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat un atentat cu o ambulanta-capcana facand cel putin 95 de morti si 158 de raniti in capitala Afganistanului, Kabul, relateaza AFP. "Condamn atentatul ticalos cu…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- La un an dupa ce a devenit Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump a transmis pe contul sau de Twitter un mesaj in care exprima cat de mult s-a bucurat de aceste 365 de zile. Deși aniversarea unui an de la ziua investirii lui Donald Trump a venit odata cu inchiderea Guvernului Statelor Unite și…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu este 'rasist', dupa ce in presa au aparut afirmatii ale sale privind imigratia provenita din 'tari de rahat', declansand un val de indignare in intreaga lume, informeaza AFP. "Nu sunt rasist. Pot sa va spun ca sunt persoana…

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Presedintele american Donald Trump 'a primit mesajul' în legatura cu opozitia ferma fata de vizita sa planificata în Marea Britanie, a declarat vineri primarul Londrei, Sadiq Khan, dupa ce seful statului american a anuntat ca si-a anulat calatoria, relateaza dpa. 'Multi…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Presedintele american Donald Trump a facut ironii pe tema modificarilor climatice, in contextul in care nordul Statelor Unite este afectat de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40°C, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui.

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri reducerea istorica a impozitelor pentru companii si gospodarii adoptata de Congres in aceasta saptamana si care se va aplica incepand cu 2018, scrie AFP.

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reclamat marti o ”mobilizare mult mai puternica” in lupta impotriva incalzirii globale, inainte sa primeasca zeci de lideri la un summit care vrea sa infrunte provocarea finantarii insuficiente a luptei impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, potrivit…

- Forțele de securitate libaneze au recurs la gaze lacrimogene și tunuri cu apa duminica in cursul unei rare manifestații in apropiere de Ambasada SUA din Beirut impotriva deciziei președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza AFP. Mai…

- Președintele SUA, Donald Trump, a pledat sambata impotriva rasismului și pentru egalitate de șanse, in timpul inaugurarii unui muzeu al drepturilor civice in Jackson (Mississippi, sud), eveniment care a fost boicotat de mai multe personalitați afro-americane, inclusiv de primarul localitații, informeaza…

- O noua acuzație de agresiune la adresa celebrului actor Kevin Spacey. De aceasta data, vine din partea unui fost membru al familiei regale novergiene, informeaza click.ro.Ari Behn, fostul sot al printesei Martha Louise a povestit pentru un post de radio norvegian ca, in 2007, la un eveniment…

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franta impotriva recunoasterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite si a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat in Piata…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista si-a nuantat propunerea, informeaza sambata AFP. In anii precedenți, Donald Trump s-a plans pentru faptul…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. Intre timp, organizatiile neguvernamentale…