Donald Trump a respins miercuri acuzatiile presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, care sustinuse inaintea unei intalniri cu liderul de la Casa Alba ca acesta se ocupa cu ''musamalizarea'' anchetelor impotriva lui, transmite Reuters. "Nu musamalizez", a declarat Trump presei, intr-o conferinta aranjata in graba in Gradina de Trandafiri a Casei Albe. El a adaugat ca in astfel de conditii nu a putut dialoga cu Pelosi si cu liderul grupului democrat din Senat, Chuck Schumer, si ca nu va colabora cu democratii la o propunere importanta privind infrastructura,…