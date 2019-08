Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa. Vizita a avut loc intr-un context de escaladare…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a ajuns luni in Arabia Saudita, unde va purta discuții despre escaladarea tesniunilor intre Statele Unite și Iran, relateaza site-ul postului France 24, scrie Mediafax.Pompeo este așteptat sa aiba o intrevedere cu regele Salman și cu prințul Mohammed…

- Presedintele american Donald Trump a discutat vineri cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre ”amenintarea” iraniana, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro.”Cei doi lideri au discutat despre rolul crucial al Arabiei Saudite in garantarea stabilitatii in Orientul Mijlociu si…

- Arabia Saudita a acuzat duminica Iranul, marele sau rival regional, de faptul ca este autorul atacurilor de joi impotriva a doua petroliere care traversau Golful Oman, anunța The Guardian . Dupa Statele Unite si Marea Britanie, printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (foto), a atribuit…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a acuzat duminica Iranul, marele sau rival regional, de atacurile asupra celor doua tancuri petroliere produse joi în Golful Oman, într-un interviu acordat cotidianului Asharq al-Awsat, informeaza Agerpres.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a acuzat duminica Iranul, marele sau rival regional, de atacurile asupra celor doua tancuri petroliere produse joi in Golful Oman, intr-un interviu acordat cotidianului Asharq al-Awsat, informeaza AFP si Reuters. "Regimul iranian nu a respectat…