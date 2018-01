Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik and Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai fi…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Statele Unite au impus sancțiuni impotriva a doua companii rusești, Novator și Titan-Baricada.Potrivit autoritatilor americane, cei doi producatori de rachete de croaziera incalca acordul privind lichidarea proiectilelor cu raza scurta și medie de acțiune, semnat de SUA și URSS

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Japonia va impune sanctiune aditionale impotriva Coreei de Nord, ca urmare a repetatelor teste balistice si nucleare efectuate de regimul de la Phenian, a anuntat, vineri, Yoshihide Suga, secretarul general al Guvernului nipon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- SUA au impus marti sanctiuni impotriva a 13 organizatii chineze si nord-coreene acuzate ca ajuta regimul comunist de la Phenian sa fabrice arme nucleare in pofida interdictiilor internationale.

- Dezvoltarea unor medicamente antiretrovirale (ARV) inovative și folosirea tehnologiei pentru diagnosticarea timpurie sunt principalele etape in lupta impotriva HIV/SIDA care ar putea duce la oprirea acestui flagel pana in 2030, se precizeaza intr-un raport al Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Statele Unite de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori jihadisti…

- Statele Unite susțin ca Rusia refuza sa discute noua rezoluție americana privind armele chimice din Siria. Cu toate acestea, dupa cum a informat luni agenția Reuters, Moscova afirma ca negociaza cu Washingtonul prelungirea mandatului organizației internaționale care investigheaza utilizarea armelor…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare in cursul carora au adus armament nuclear in Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord, i-a trimis luni o…

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Congresmeni americani si-au facut cunoscuta intentia de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri, in pofida retinerilor presedintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marti, la Washington, sefa diplomatiei europene Federica…

- Statele Unite sunt „inamicul numarul unu“ al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a propus președintelui rus Vladimir Putin, care a sosit la Teheran in data de 1 noiembrie, „sa izoleze Statele Unite ale Americii“. Conform propunerii lui Khamenei, Federația Rusa poate „atenua la zero“ sancțiunile SUA, „folosind tehnici, cum ar…

- Statele Unite vor vota impotriva rezolutiei ONU de miercuri care prevede ridicarea embargoului economic impus Cubei valabil de 26 de ani dupa ce Washingtonul s-a abtinut in 2016, scrie Reuters. Delegatia cubaneza la ONU nu a comentat informatia.

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate în regiune, a declarat, marți, șeful Gardienilor Revoluției, informeaza Reuters citata de Agerpres. În contextul în care președintele american…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri de export, precum vanzatorul de arme…

- Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a adoptat miercuri noi sancțiuni impotriva milițiilor Hezbollah, susținute de Iran, informeaza Reuters, care apreciaza ca este vorba de un efort american de a adopta o linie dura fața de Teheran, fara a submina acordul nuclear din 2015. …

- Statele Unite au anunțat luni ca reduc suplimentar ajutorul acordat unitaților birmane și ofițerilor implicați in violențele impotriva musulmanilor rohingya, la originea unui exod masiv, relateaza AFP. "Ne exprimam cea mai mare îngrijorare în fața recentelor evenimente…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- Rusia va raspunde imediat și simetric daca Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind forțele nucleare cu raza medie de acțiune (INF), a declarat joi președintele Vladimir Putin, cu prilejul unei reuniuni a experților 'Clubului Valdai', desfașurata la Soci, transmite Reuters.…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva președintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul internațional privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP și Reuters. 'Ar fi o pierdere de vreme…

- Dupa doua luni de intreruperi și cu o zi inainte ca presedintele rus Vladimir Putin sa semneze decretul privind impunerea de noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, duminica s-au reluat cursele de feribot intre portul rusesc Vladivostok și cel nord-coreean Rajin, informeaza agenția RIA, preluata de…

- Statele Unite au anunțat joi ca se retrag din UNESCO, agenția pentru cultura, știința și educație din cadrul ONU, considerand nepotrivit modul in care este condusa instituția, pe care Washingtonul a acuzat-o ca a devenit "antiisraeliana". "Este o pierdere pentru familia ONU. Este o…

- Rusia a acuzat marti Statele Unite ca mimeaza lupta impotriva Statului Islamic (SI) si ca si-au redus in mod deliberat atacurile aeriene din Irak pentru a permite luptatorilor gruparii jihadiste sa se deplaseze in Siria pentru a incetini avansul sustinut de Moscova al armatei siriene, relateaza Reuters,…

- Corpul Gardienilor Revoluției, trupele de elita iraniene, a avertizat duminica Statele Unite ca bazele și militarii desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul impune noi sancțiuni Iranului, transmite Agerpres. „In cazul in care se aplica legea privind noile sancțiuni…

- Corpul Gardienilor Revoluției iraniene a avertizat duminica Statele Unite ca bazele și trupele lor desfașurate in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul impune noi sancțiuni Iranului, transmit EFE și Xinhua. "În cazul în care se aplica legea privind…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și-a exprimat, vineri, speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov și-a exprimat vineri speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters. …