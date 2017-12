Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus sanctiuni la adresa a doi oficiali nord-coreeni implicati in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Phenian, a anuntat Trezoreria americana, potrivit site-ului agentiei de stiri Dpa.

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik and Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai fi…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita...

- Trezoreria i-a numit pe cei doi ca fiind Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, informatiile despre acestia indicandu-l pe primul ca o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece programul de rachete de la combustibil lichid la solid, iar pe al doilea ca fiind un oficial de prima importanta implicat…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. …

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- Statele Unite ale Americii cheama toate tarile sa taie legaturile diplomatice si comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenintand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP, citata de Agerpres.

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Statele Unite ale Americii cheama toate țarile sa taie legaturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenințand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP. …

- Coreea de Nord poate dezvolta anul acesta rachete balistice intercontinentale capabile sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite, informeaza Reuters. Agenția de spionaj sud-coreeana a spus luni ca Phenianul poate dezvolta anul acesta rachete balistice intercontinentale capabile…

- Mai multe fotografii din satelit asupra unui santier naval din Coreea de Nord indica faptul ca Phenianul urmareste un „program agresiv” de a construi primul sau submaric operational capabil sa transporte rachete balistice, potrivit unui raport al unui institut din Statele Unite.

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitaților gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria și s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marți Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Rusia va raspunde imediat și simetric daca Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind forțele nucleare cu raza medie de acțiune (INF), a declarat joi președintele Vladimir Putin, cu prilejul unei reuniuni a experților 'Clubului Valdai', desfașurata la Soci, transmite Reuters.…

- Garda Revolutionara din Iran a anuntat joi ca Tehreanul va accelera procesul de dezvoltare a programului balistic, în pofida presiunilor venite dinspre Statele Unite si UE pentru a suspenda programul, a relatat agentia Tasnim, citata de site-ul agentiei de presa Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

