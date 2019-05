Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a confirmat joi organizarea unei conferinte in luna iunie la Manama privind aspectele economice ale viitorului plan de pace american in Orientul Mijlociu in pofida anuntarii de noi alegeri in Israel, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem in vedere nicio…

- Ginerele si consilierul presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost primit marti, la Rabat, de regele Marocului, dupa care s-a deplasat in Iordania cu scopul de a gasi sprijin la planul sau de pace pentru conflictul israeliano-palestinian. Kushner va dezvalui partea economica a acestui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera "viabil" scenariul privind organizarea de alegeri anticipate dupa cele prezidentiale. Intrebat marti, la Parlament, in acest sens, Ludovic Orban a raspuns: "Cu siguranta". "Noi am sustinut ideea anticipatelor. Constitutional nu este posibil sa faci anticipate,…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus in mod oficial un recurs prin care cere organizarea unor noi alegeri municopale la Istanbul, unde opozitia a obtinut o victorie in scrutinul de luna trecuta potrivit unor rezultate in continuare provizorii, relateaza AFP.

- Algeria va organiza alegeri prezidentiale pe 4 iulie, a anuntat miercuri seara Presedintia de la Alger, dupa saptamani de proteste care au condus la demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Marti, presedintele interimar, Abdelkader…

- Partidul Likud, al premierului in functie Benjamin Netanyahu, se claseaza pe primul loc in urma scrutinului legislativ din Israel, surclasand coalitia Albastru & Alb (Kahol Lavan), a lui Benny Gantz, […]

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a declarat vineri, dupa ce premierul Theresa May a cerut amanarea pana la 30 iunie a iesirii tarii din Uniunea Europeana, ca in Marea Britanie exista 'apetit nul' pentru organizarea de alegeri pentru Parlamentul European, transmite dpa. Marea Britanie…

- Anuntul facut de premierul Viorica Dancila cu privire la faptul ca Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a starnit entuziasmul salii, dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu", a afirmat, luni, fostul presedinte Traian Basescu,…