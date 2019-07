Stiri pe aceeasi tema

- Planul american de solutionare a acestui conflict se lasa asteptat de luni de zile si prezentarea sa a fost amanata de mai multe ori. El a fost intampinat cu mult scepticism din perspectiva sanselor ca presedintele Trump sa ajunga la ceea ce el numeste "acordul (diplomatic) ultim". "Vorbim…

- Consilierul si ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, i-a expus marti ”ideile sale” cu privire la Orientul Mijlociu presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, a anuntat miercuri adjuncta purtatotorului de cuvant al Bruxellesului Mina Andreeva, relateaza AFP, informeaza…

- Consilierul presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se intalneste marti dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre situatia din Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Presedintele Juncker il…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se teme ca viitorul plan de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, pregatit de ginerele lui Donald Trump, va fi primit cu scepticism fiind considerat "inacceptabil", a relatat duminica Washington Post, citat luni de France Presse, scrie agerpres.ro.…

- Jared Kushner, ginerele președintelui Trump și consilierul superior al Casei Albe, și-a exprimat îndoielile legate de capacitatea Palestinei de a se autoguverna, în cadrul unui interviu televizat, acordat duminica seara, scrie The Guardian. Kushner este unul dintre arhitecții planului…

- Departamentul de Stat american a confirmat joi organizarea unei conferinte in luna iunie la Manama privind aspectele economice ale viitorului plan de pace american in Orientul Mijlociu in pofida anuntarii de noi alegeri in Israel, transmite AFP. "Nu avem in vedere nicio schimbare. Este fixata pentru…

- Ginerele si consilierul presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se afla joi la Ierusalim, unde urmeaza sa discute cu oficiali israelieni despre planul SUA pentru rezolvarea conflictului cu palestinienii, relateaza AFP. Prezentarea acestui plan a fost intarziata din cauza alegerilor…

- Duminica, John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, declarase ca administratia Trump va desfasura grupul aeronaval al portavionului USS Lincoln si o forta de bombardiere pe langa comandamentul central american din Orientul Mijlociu, ca reactie la "indicatii si avertismente"…