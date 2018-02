SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in luna mai. Liderii din Palestina sunt furiosi

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Agenția de Logistica a Apararii din cadrul Pentagonului (DLA) nu dispune de documentația necesara pentru a justifica modul in care au cheltuit 800 de milioane de dolari, se arata in raportului unui audit realizat de Ernst and Young, citat de BBC News. Compania Ernst and Young a constatat ca agenția…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Patru cetateni americani si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti in atacul armat comis la sfarsitul saptamanii trecute de talibani asupra Hotelului Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a anuntat miercuri diplomatia americana, relateaza AFP. "Statele Unite condamna…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Un organ-cheie al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a votat luni in favoarea suspendarii recunoasterii Israelului, o masura care readuce in discutie unul dintre principiile fondatoare ale efortului de pace deja in punct critic cu israelienii, relateaza AFP. Apelul a fost…

- Departamentul de Stat al SUA a informat oficial ca a taiat ajutoarele acordate Pakistanului. Acestea vor putea fi acordate in continuare numai daca Islamabadul va lua masurile necesare pentru anihilarea talibanilor afgani si a retelei Haqqani. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AFP. Ministrul palestinian de externe,…

- SUA și-au exercitat dreptul de veto impotriva rezoluției ONU privind Ierusalimul și nu a permis, luni seara, ca aceasta sa fie adoptata in ciuda faptului ca toți ceilalți 14 membri ai Consiliului de Securitate au votat in favoarea ei, scrie CNN. Este prima data in istorie cand Statele Unite iși exercita…

- Administrația Trump a instituit noi reguli pentru cele 38 de țari incluse in programul Visa Waiver. Printre noile cerințe se numara și obligația acestor țari de a folosi informații ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, relateaza Reuters. Programul Visa Waiver le permite cetațenilor…

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- „Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit, si daruirea sa pentru poporul roman vor dainui permanent”, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. El a afirmat ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Donald Trump a argumentat ca in ultimele…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- Donald Trump, presedintele SUA, intentioneaza sa adopte o ordonanta executiva prin care va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, dar, din ratiuni logistice, va amana sase luni mutarea Ambasadei americane in acest oras, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Donald…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP.Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite.Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american, prin care autoritatile…

- Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea (PSD) și Calin Popescu Tariceanu (ALDE), au publicat marți un comunicat de presa comun in care afirma ca „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca PSD si ALDE urmeaza sa calce "linia rosie a increderii" care inca mai leaga Romania de SUA si partenerii euro-atlantici, in contextul in care purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a indemnat Parlamentul de la Bucuresti sa respinga propunerile…

- “Ambasada americana la Bucuresti trebuie sa clarifice comunicatul Departamentului de Stat si sa expuna punctual care propuneri din proiectele de modificare a legilor justitiei, dezbatute in Comisia parlamentara, ar aduce atingerea independentei justitiei si ar pune in pericol lupta impotriva coruptiei”,…

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- ”Lupta lor pentru coruptie si impotriva justitiei se vede la Departamentul de Stat al SUA exact asa cum este cu adevarat: o actiune in forta care submineaza lupta impotriva coruptiei si ameninta progresul pe care Romania l-a facut pentru a avea institutii puternice si justitie. Problemele penale…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. “Statele Unite…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

