- Administratia Chinei a denuntat, marti, declaratiile presedintelui SUA, Donald Trump, cerand ajungerea la un acord comercial axat pe "respect reciproc si egalitate", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca taxele vamale…

- Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a denuntat declaratii ”lipsite de respect si false” ale presedintelui american Donald Trump referitoare la Regatul Unit si premierul Theresa May, relateaza AFP potrivit news.ro”Prietenii lui Doanld Trump vorbesc sincer, atunci am sa o fac (si eu):…

- Presedintele american Donald Trump refuza in continuare sa-si faca publice declaratiile fiscale, dar parlamentul statului New York a adoptat miercuri o lege care le-ar putea face publice, in pofida vointei acestuia, autorizand administratia fiscala sa comunice Congresului o parte dintre aceste documente,…

- Steve Bullock, in varsta de 53 de ani, avocat si fost procuror general in Montana, a fost reales guvernator in 2016 in acest stat conservator, devenind singurul dintre cei peste 20 de aspiranti democrati la Casa Alba care a castigat un scrutin intr-un stat in care in 2016 victoria i-a apartinut lui…

- Senatul Statului New York a adoptat miercuri o initiativa legislativa care autorizeaza administratia fiscala locala sa comunice Congresului american o parte din declaratiile de impozit ale lui Donald Trump, ocolind astfel refuzul presedintelui republican, relateaza AFP.

- Criticii textului afirma ca acesta inseamna de facto interzicerea avorturilor, dar fiind ca bataile inimii pot fi auzite din a sasea saptamana de sarcina, cand multe femei nu sunt constiente inca de starea lor de graviditate. Guvernatorul republican Brian Kemp a semnat textul, printre cele mai restrictive…

- Secretarul Trezoriei din SUA, Steven Mnuchin, a refuzat luni o cerere a democratilor din Camera Reprezentantilor de a avea acces la declaratiile fiscale din ultimii sase ani ale presedintelui Donald Trump, relateaza...