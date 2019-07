Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta masura a fost anuntata miercuri de catre presedintele iranian Hassan Rohani, care a acuzat din nou Statele Unite, Europa, China si Rusia de faptul ca se fac vinovate de impasul in care se afla Acordul de la Viena. Anuntul Teheranului are loc pe fondul unor tensiuni exacerbate intre Iran si Washington,…

- Indemnuri la calm se multiplica, de teama izbucnirii unui razboi in regiunea Golfului Persic, in urma atacurilor vizand doua petroliere la Marea Oman, de care presedintele american Donald Trump a acuzat Iranul, care neaga orice implicare, relateaza AFP.Doua petroliere - unul norvegian, iar…

- Iranul a ales „sa faca un pas inapoi sa sa-si recalculeze pozitia“, dupa ce facea pregatiri pentru un eventual atac asupra fortelor americane din regiunea Golfului Persic, dar este prea devreme pentru a concluziona ca amenintarea a disparut, a declarat comandantului fortelor americane din Orientul Mijlociu,…

- Portavionul trimis de Administratia Donald Trump in Orientul Mijlociu in contextul tensiunilor cu Iranul ramane in afara Golfului Persic, in Marea Arabiei, informeaza agentia Associated Press, potrivit news.ro.Portavionul USS Abraham Lincoln ramane in Marea Arabiei, la circa 400 de kilometri…

- Departamentul de Stat american a confirmat joi organizarea unei conferinte in luna iunie la Manama privind aspectele economice ale viitorului plan de pace american in Orientul Mijlociu in pofida anuntarii de noi alegeri in Israel, transmite AFP. "Nu avem in vedere nicio schimbare. Este fixata pentru…

- Platforma civica RePatriot se va asocia cu administrația județeana de la Suceava pentru a organiza aici, in perioada 3-6 octombrire, cea de-a patra edițe a summit-ului Repatriot. Anunțul a fost facut astazi, la Suceava, de fondatorul platformei, Marius Bostan, intr-o conferința de presa comuna cu președintele…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post, citat de Mediafax.Washingtonul a reimpus în luna noiembrie sancțiuni…