SUA: Alabama adoptă o lege care prevede castrarea chimică a indivizilor acuzați de pedofilie Alabama a adptat o lege care cere ca unele persoane acuzate de pedofilie sa treaca prin intervenția de castrare chimica, scrie BBC News.



Potrivit noii legi, cei gasiți vinovați de agresiune sexuala împotriva unui minor su 13 ani vor lua substanțe medicamentoase pentru inhibarea impulsurile sexuale, cu o luna înainte de eliberearea condiționata. Tribunalul va avea responsabilitatea de a decide când poate fi tratamentul întrerupt.



În momentul de fața 7 state americane, inclusiv Lousiana și Florida, au legi referitoare la castrarea chimica.



