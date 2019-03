Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters. Masura ii vizeaza pe cei care au avut…

- Romania, alaturi de noua state europene, plus Canada, promit ca nu vor uita de peninsula Crimeea si vor continua sa condamne agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Si departamentul de stat al SUA a transmis mesaj dur la adresa Moscovei, la 5 ani de la anexarea Crimeii.

- Pentagonul a anunțat, joi, ca va efectua un zbor de observare deasupra Rusiei pentru a evalua stadiul și activitațile forțelor armate ruse, in conformitate cu Tratatul privind Cerul Deschis, potrivit Agerpres. Acordul a fost pus la punct in anul 1992, la Helsinki, și a intrat in vigoare abia in 2002.…

- Anexarea de catre Federatia Rusa a peninsulei Crimeea si 'ocuparea' unei parti a teritoriului din Donbas (estul separatist prorus al Ucrainei) au constituit prologul razboiului hibrid al Kremlinului impotriva Uniunii Europene, NATO si a intregii lumi democratice, a declarat marti presedintele…

- 'Vedem militarizare, restrictii de acces, o amenintare (sporita) militara si stim ca, in orice conditii, Rusia va influenta traficul navelor (ucrainene) in porturile Mariupol si Berdiansk' de la Marea Azov, a afirmat acelasi responsabil, exprimand totodata preocuparea Kievului fata de desfasurarea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei o finantare militara suplimentara de 10 milioane dolari pentru a-si consolida marina dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene pe mare luna trecuta, intr-o "escaladare periculoasa", a anuntat vineri Departamentul de Stat, citat de Reuters preluata de Agerpres.…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…