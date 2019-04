STS vrea să cumpere routere în valoare de aproape 7,4 milioane euro ”Obiectul achizitiei consta in furnizarea de echipamente securizate de tip router pentru telecomunicatii speciale / infrastructuri critice”, se arata in anunt. Media cifrei de afaceri a unei firme interesate sa participe la licitatie, pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018), trebuie sa fie de cel putin 1,3715 milioane euro, fara TVA. In plus, firma interesata trebuie sa fi livrat in ultimii cinci ani, calculati pana la data limita de depunere a candidaturii, produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achizitie. Tipul procedurii de achizitie este ”procedura competitiva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

