Strategia Energetică: Circa 3,2 milioane gospodării vor utiliza în principal gaze naturale pentru încălzire, în 2030 Gazele naturale vor ramane combustibilul preferat pentru incalzire in mediul urban in Romania, cel putin pana in 2030, cand, potrivit proiectiilor, aproape 3,2 milioane gospodarii vor utiliza in principal aceasta resursa energetica pentru incalzire, conform proiectului "Strategiei energetice a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050", publicata de ministerul de resort. Documentul semnaleaza ca in ultimii 20 de ani centralele termice individuale pe baza de gaze naturale au crescut considerabil in popularitate, fiind preferate de gospodariile ramase fara incalzire centralizata, fie prin falimentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

