* Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei.



* Hidrologii au emis, vineri, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila in urmatoarele ore pe raul Dipsa, iar Cotele de pericol vor fi depasite.



* Rata anuala a inflatiei a crescut in aprilie la 1,7% in zona euro si la 1,9% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,6% in luna precedenta,…