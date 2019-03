Stiri pe aceeasi tema

- Procedura prin care dosarul liderului PSD Liviu Dragnea a fost repartizat la unul din magistrații Curții de Apel București ar fi nelegala."Dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat decizia Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), privind constituirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de eliberare din functie a procurorilor Carmen Lidia Toroiman si Nicolae Lupulescu, in urma pensionarii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 1 martie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a doamnei Carmen Lidia Toroiman - pensionare, la data de 1 martie 2019; * Decret privind eliberarea din functia…

- De altfel, Lazar a intentat procesul la instanta din Alba Iulia, acolo unde isi are domiciliul, in timp ce Tudorel Toader a sustinut ca in acest caz competenta de solutionare ar reveni Curtii de Apel Bucuresti si l-a acuzat pe procurorul general ca vrea "sa traga de timp". Decizia a fost luata miercuri…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat ca nu se impune suspendarea din functie a lui Damian Dolache, judecator la Curtea de Apel Bucuresti. Recent, magistratul a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Damian Dolache judecator la Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea…

- Un judecator din Capitala, prins acum un an in trafic cu o alcoolemie record, va fi judecat de colegii de la Curtea de Apel Ploiești, a anunțat, joi, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DOLACHE DAMIAN (judecator la Curtea de Apel București) sub aspectul savarsirii infractiunii…