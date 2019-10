Ştire BOMBĂ: Casa Albă a recunoscut vinovăţia preşedintelui Donald Trump Seful de personal in exercitiu al Casei Albe, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca presedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa investigheze o acuzatie legata de alegerile prezidentiale americane din 2016, care a fost respinse drept o teorie a conspiratiei, transmite Reuters.



Trump si oficiali ai administratiei sale au negat saptamani la randul existenta unui "quid pro quo", o fraza latina care inseamna acordarea unui favor pentru a obtine un alt favor, pentru a furniza ajutorul militar, o parte cheie a unei

Sursa articol si foto: rtv.net

