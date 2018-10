Sticlă de vin, record mondial. Vândută cu jumătate de milion Prețul final - peste așteptari Pretul final, care include taxe si comisioane, a depasit de 17 ori limita superioara a intervalului de estimare prevazut de specialistii casei Sotheby's, care era de 32.000 de dolari. Acea sticla, cu eticheta patata, a fost una dintre cele 600 de exemplare produse in 1945, cu putin timp inainte ca administratorii domeniului Romanee-Conti sa isi distruga culturile de vita-de-vie si, apoi, de a-si replanta terenurile. Cel mai prestigios sortiment de vin rosu din lume Romanee-Conti este adeseori considerat drept cel mai bun vin din Burgundia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

