Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul fizician Stephen Hawking a murit, miercuri dimineața, anunța BBC, citând surse din familia sa. Omul de știința avea 76 de ani dintre care 50 i-a petrecut luptându-se cu o boala extrem de dificila, care l-a imobizilat aproape complet, acesta nefiind capabil nici…

- Blocat intr-un scaun cu rotile si nevoit sa exprime prin intermediul unui sintetizator de voce, Stephen Hawking, care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, si-a consacrat viata intelegerii secretelor universului si popularizarii astrofizicii, devenind o celebritate in domeniul stiintei, relateaza…

- La aflarea veștii despre moartea fizicianului Stephen Hawking intreaga lume a reacționat. Fizicianul considereat parintele științei moderne a incetat din viața in dimineața sata la locuința sa din Cambridge, la varsta de 76 de ani. Stephen Hawking a declarat in repetate randuri ca iși dorește sa ajunga…

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- Stephen Hawking, cea mai stralucita stea a cosmologiei moderne, a murit la varsta de 76 de ani, potrivit www.theguardian.com. Fizicianul și autorul unei scurte istorii a timpului a murit in casa sa din Cambridge, iar copiii sai au spus: “Ii ...

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, conform unui anunț facut de familia sa. Britanicul era cunoscut in intreaga lume pentru studiile saledespre gaurile negre și despre relativitate și a fost autorul unor carți științifice foarte populare, precum „O scurta istorie a timpului”. „Suntem profund…

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital cu semne vizibile de agresiune pe tot corpul. „Pacientul cu politraumatism prin agresiune a fost diagnosticat cu emfizem subcutanat masiv, de la nivel occipital pana la nivel scrotal, pneumotorax bilateral, contuzie pulmonara. Bolnavul mai prezenta multiple…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- Doi bureți folosiți pentru o operație chirurgicala au fost uitați in abdomenul unei femei pentru cel puțin șase ani. Femeia de 42 de ani a mers la o clinica din Japonia și le-a spus medicilor ca se confrunta cu senzația de balonare de trei ani. In urma unei radiografii a…

- Medicii de la Spitalul Județean Bacau au decis in aceasta dimineața ca un bebelua de 10 luni, bolnav de rujeola, sa fie transferat cu un elicopter la Iași – transmite Europa FM. Copilul a fost adus marți la Terapia intensiva a secției de Pediatrie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un grup format din cei mai inteligenti oameni din lume au ajutat omenirea de-a lungul timpului. Inginerul din Chicago Libb Thims a realizat o lista a persoanelor care au schimbat lumea, scrie realitatea.net.Din lista lipsesc, insa, Charles Darwin si Stephen Hawking.

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Un barbat de 41 de ani diagnosticat cu ruptura spontana de aorta și sangerare masiva in pleura stanga a fost salvat la Institutul de Boli Cardiovasculare... The post Bolnav salvat de la moarte de medicii timisoreni. Din pacate, nu toti au sansa lui… appeared first on Renasterea banateana .

- VEZI ce se intampla in corpul tau daca bei apa calda dimineata, pe stomacul gol. Efecte ULUITOARE! Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- ADN-ul unui schelet vechi de 10.000 de ani gasit intr-o peștera din Marea Britanie sugereaza ca cei mai vechi britanici aveau pielea intunecata și ochii albaștri. Potrivit AP News , oamenii de știința de la Muzeul de Istorie Naturala din Marea Britanie și Colegiul Universitar Londra au analizat genele…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- Un copil de 9 ani, aflat in coma, a fost externat. Medicii au fost nevoiți sa le ceara parinților spitalizarea, deși baiatul era in stare foarte grava. Tatal e hotarat sa-și caute dreptatea in justiție. Copilul continua sa fie ingrijit acasa și nu in spital. UPDATE 11:17. Ancheta la spitalul din Oradea,…

- De la prima ora a zilei, politistii si cadrele medicale, au fost solicitate sa acorde ajutor unei femei in varsta care se afla langa blocul 19, aceasta fiind cazuta. Batrana de 86 de ani, cazuse de la al doilea etaj al blocului. Cadrele medicale ajunse la fata locului nu au putut decat sa constate…

- Alexandra avea o viața normala. Tanara, care este studenta la Facultatea de Litere din Iași, se pregatea sa aiba o cariera in invațamant. A mers la un consult pentru ca se simțea tot mai slabita și avea dureri de gat. Medicii i-au dat o veste infioratoare. Alexandra Ioana Conțu a descoperit…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Scandal la varful clubului Dinamo! Biroul presedintelui Liliana Gafencu s-a transformat, zilele trecute, intr-un camp de lupta! Enervata la culme de tupeul unui subaltern, sefa de la CS Dinamo a dat cu el de pamant. I-a vorbit raspicat, l-a bruscat si l-a ”poftit” afara. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile. Cu toate acestea, se intampla…

- Oamenii de stiinta au descoperit de ce consumul de alcool creste riscul aparitiei a cancerului: o substanta rezultata din in organism din procesarea alcoolului duce la deteriorarea ADN-ului din celule. Studiul a fost realizat de cercetatorii de la Laboratorul de Biologie Moleculara de la Cambridge si…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Un pensionar din Vaslui, suparat pe sistemul medical din țara in care a avut "norocul" sa se nasca, a scris cateva randuri in care povestește pe larg cateva dintre experiențele sale la ușile doctorilor, dar și cateva impresii despre ceea ce inseamna, in general, sa fii "medic in Romania".

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Un caz ieșit din comun a fost depistat de medicii de la Centrul Mamei și Copilului din Chișinau. In burta unui bebeluș de cinci luni a fost gasit corpul nedezvoltat al fratelui sau geaman. Inițial, medicii credeau ca pruncul are o tumoare in abdomen, ca ulterior sa depisteze ca, de fapt, acesta poarta…

- "Cred ca manifestatiile nu se vor termina prea devreme. Mi se pare ca asistam la inceputul unei mari miscari de protest care poate merge mai departe de valul din 2009. Nu m-ar mira ca aceasta sa devina ceva mult mai mare", a declarat Ebadi, care traieste in exil la Londra.Acestea sunt cele…

- Medicii sustin ca romanii lupta impotriva virozelor respiratorii cu tratamente mult mai periculoase decat boala. Pacientii care cred ca se ingrijesc astfel nu fac decat sa isi prelungeasca episoadele de raceala.

- In ultimii 300 de ani cantitatea de vin pe care o consumam a crescut exponential, spune un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Cambridge. Oamenii de stiinta au analizat paharele in care se bea vin in anii 1700 si au observat ca acestea au devenit de 7 ori mai mari pina in prezent.…

- In urma cu o luna de zile, o femeie in varsta de 67 de ani din Roman a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi, acuzand dureri la nivelul rinichilor bilaterali, un lucru pe care medicii l-au considerat neobisnuit, avand in vedere ca aceste cazuri sunt extrem de rare. Pe langa [...]

- Foarte mulți dintre romanii care vin in țara cu ocazia sarbatorilor de iarna trec și pe la stomatolog. Unii, clienți fideli deja, suna și cu doua luni inainte ca sa-și faca o programare. Cert este ca oamenii stau la coada la stomatolog in perioada sarbatorilor. Medicii stomatologi spun ca in ultimii…

- Oamenii de stiinta de la Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics care au folosit telescopul EHT (Event Horizon Telescope) au anuntat ca pot fi foarte aproape de observarea in premiera a inelului unei gauri negre supermasive din centrul galaxiei...

- O mama din Statele Unite a fost arestata de catre oamenii legii, dupa ce s-a descoperit adevarul in legatura cu fiul ei de doar opt ani, despre care spunea mereu ca e grav bolnav. Dupa ce l-a dus pe baietel la spital...

- Incidente precum cele petrecute la metrou in ultimele zile aduc in discutie cat de eficienta este legislatia in ceea ce priveste pacientii cu probleme psihice. Medicii spun ca in prezent nu au parghii sa-i trateze pe cei care nu-si dau acordul pentru a primi ajutor.

- Medicii de familie timișeni solicita pacienților sa fie solidari in aceasta perioada in care intampina numeroase probleme. Reinnoirea anuala a relației cu Casa de Sanatate este pusa sub semnul intrebarii din cauza modificarilor legislative, a netransmiterii in teritoriu de la centru a noilor dispoziții…