Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti desfasoara lucrari de upgradare la structura de hardware aferenta sistemului automat de taxare, astfel ca in urmatoarele doua week-enduri vor aparea dificultati la vanzarea titlurilor de calatorie prin centrele de emitere si reincarcare carduri.

- Linia tramvaiului 41 va fi suspendata in zilele de weekend din luna septembrie, pentru finalizarea ucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii din Capitala. Anunțul a fost facut joi de Societatea de Transport București. In zilele lucratoare, pe durata lunii septembrie, tramvaiul 41 va…

- In vederea definitivarii lucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii, in zona aflata deasupra traseului liniei tramvaiului 41, constructorul acestui proiect trebuie sa asigure, in continuare, conditiile de lucru in siguranta si fara riscuri. Prin urmare, se impune suspendarea circulatiei…

- Linia de tramvai 41 va fi suspendata in zilele de week-end din septembrie, pentru definitivarea lucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii, in zona aflata deasupra traseului liniei tramvaiului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti, printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.…

- Linia tramvaiului 41 din Capitala va fi suspendata in zilele de weekend din luna septembrie, pentru finalizarea lucrarilor la suprastructura podului peste Șoseaua Virtuții, a anunțat, joi, Societatea de Transport București. In zilele lucratoare, tramvaiul va circula doar pana la ora 23.00, scrie…

- Compania de telefonie mobila Telekom iși anunța clienții ca a fost reluat serviciul de plata prin SMS a titlului de calatorie STB de tip "Abonament de o zi". Acest serviciu a fost suspendat in rețeaua Telekom pana la data de 01.09.2019, dar toate celelalte tipuri de titlu de calatorie (o calatorie urbana,…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. "Proiectul…

- Tramvaiul 41 va circula de la 1 septembrie pe un singur fir, pe Podul Grant. Directorul STB, Andrei Creci, a confirmat pentru mediafax, ca de la 1 septembrie frecventa tramvaiului 41 va fi afectata de aceasta situatie. Pe Podul Grant a fost montata deja o jonctiune intre cele doua linii, astfel incat…