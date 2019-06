Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național Cyberprint din cadrul Serviciului Român de Informații suspecteaza ca atacatorii care au atacat sistemele informatice ale mai multor spitale din România sunt de origine chineza.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca a fost primita o informare vizand o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice, astfel ca au fost transmise recomandari catre toate spitalele din Romania."Ieri (miercuri - n.r.) am primit o informare de la Centrul National de Raspuns la Incidente…

- Specialiștii Centrului de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica spun ca au identificat o creștere semnificativa a atacurilor cu aplicații malițioase la nivel național, atenția fiind indreptata asupra sistemelor informatice din spitale. Ministerul Sanatații a confirmat atacurile. „Din notificarile…

- Desi campania pentru alegerile europarlamentare se apropie de sfarsit nu ati auzit aproape deloc vorbindu-se despre subiecte precum armata europeana, Acordul nuclear cu Iranul, gazoductul Nord Stream, Tratatul privind rachetele cu raza medie de actiune sau relatiile tarilor din UE cu China. Si prin…

- Agenti ai serviciilor secrete chineze au obtinut instrumente cibernetice ale Agentiei americane pentru Securitate Nationala (NSA) si le-au utilizat in 2016 pentru a ataca aliati ai SUA din Europa si din Asia, a constatat firma de securitate Symantec, potrivit cotidianului The New York Times preluat…

- Guvernul va incepe in perioada imediata negocierile cu asocierea formata din companiile China Communications Construction Company Ltd (China) și Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia) pentru construcția și operarea in regim de parteneriat public-privat a autostrazii Ploiești - Brașov, proiect estimat…

- Romania a atins o rata de 7,46% de atacuri malware, in 2018, cu 2,13 puncte procentuale mai mare decat rata medie la nivelul Europei, reiese din editia cu numarul 24 a raportului Microsoft Security Intelligence (SIR). Conform cercetarii, la acest...

- Dani Mocanu a avut prima reacție, dupa ce concerul lui, de la Sala Palatului, s-a anulat zilele trecute. Cantarețul a explicat cand va urca din nou pe scena. „Nu s-a anulat nimic, doar am amanat pentru o alta data. Ideea este ca am un program foarte incarcat acum si am anulat nu doar Sala Palatului,…