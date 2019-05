Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat, miercuri, ca au procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, informeaza Reuters, citat de libertatea.ro.

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Cel puțin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.DEZASTRU pentru Romania, dupa eliminarea din Fed Cup:…

- O ruptura intre presedintele si premierul din Sri Lanka, care a declansat o criza anul trecut, a trecut luni in prim-plan, la o zi dupa o serie de atentate cu bomba soldate cu sute de morti si raniti, ridicand intrebari asupra modului in care guvernul a gestionat un recent avertisment asupra unui…

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…